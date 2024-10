Cartas de lectores | Una quimera sin sentido no es vida

Vivimos una vida sin rumbo, de monotonía. Sentimos que existimos, mas no que vivimos. Despertamos y nos topamos con la oscuridad de la realidad. Desayunas y justo en el noticiero informativo se te apaga la luz. La vejez prematura nos huele la nuca, y prácticamente estamos haciendo la misma tarea que hacen las personas adultas mayores; hemos convertido los tópicos diarios en un Alzheimer, repitiendo “se fue la luz, ¿a qué hora llega? El reloj marca su tiempo y estático se queda el minutero sin hacer su función. Soñamos despiertos y dormimos soñando una utopía de un cambio gubernamental por un país, libre, divertido, pujante, turístico y honesto. El calendario marca cada día su agenda vacía y resentida, sin ser tomada en cuenta. Ya vuelven las elecciones y seguiremos jugando las mismas cartas, sentenciando al país en dos opciones: salimos avante o ya no es relevante una vida sin sentido. La vida no siempre es justa, injustas son las personas que no dan vida a la vida; como una canción a veces desafinada, y armoniosa otras veces, llena de ilusiones. Una quimera con síntesis de metáforas confusas, sin resultados positivos.

Javier Valarezo Serrano