Para obtener lo que uno desea hay que tener una buena base; con ello se llega a triunfar. En su campaña electoral jamás comentó cómo están la educación primaria y secundaria, base fundamental para ingresar a la universidad; sí comentó sobre los estudios superiores. Esperamos que en su gabinete designe a un verdadero o verdadera maestra, que conozca a fondo la situación de la preparación de nuestra niñez y juventud. Durante el correato, morenismo y lassismo se ha seguido la línea del correísmo y con ello se ha sepultado la educación primaria. Cerró más de dos mil escuelas, sobre todo rurales, y con ello fomentó el analfabetismo. Tiene que modificar la ley de la niñez pues con ella se llevó a que los estudiantes no respeten a sus padres, peor a los maestros. Cerró los normales, donde se preparaba a los futuros maestros primarios y para ello abrió la página Quién quiere ser maestro; es decir, todos pueden ejercer de profesor sin tener la preparación debida.

Suprimió los conserjes y secretarias, que usted debe rehabilitar; los nombramientos de los maestros deben regresar a los establecimientos educativos, y también las matrículas de las escuelas y colegios, no los distritos. El dinero que ingresa por el bar debe quedarse en los establecimientos educativos para con ello pagar para la limpieza de los locales escolares; que no ingrese a los distritos. Debe sacar a todos los directivos y empleados de los distritos que han perjudicado a la educación y eliminar los distritos. Para que conozca a fondo cómo está la educación, reúnase con los maestros, pero con los de la RED, que son correístas, antes de asumir la presidencia. Mire cómo funcionan escuelas y colegios: los estudiantes fuman y toman puro en el aula, y el maestro no puede decir nada; una madre de familia le pegó a dos maestros. Un maestro es profesor, inspector y conserje, y tiene que ingresar al colegio a las 11 de la mañana, laborar en la tarde y al salir debe dejar limpio el colegio; esto debe terminar. Espero que sus asesores en la rama educativa tomen en serio este grave problema de la educación, ya que se está formando bachilleres de mala calidad.

Gualberto Arias Bonilla