Malecón 2000
Mantenimiento en las lagunas artificiales del Malecón 2000.CORTESÍA

¿Por qué vaciaron la laguna del Malecón 2000 en Guayaquil? Esto dijo el Municipio

La Alcaldía se pronunció sobre los trabajos de mantenimiento que se realizan en cuerpos de agua del sitio turístico 

La Fundación Malecón 2000 inició este 23 de febrero de 2026 un proceso de mantenimiento integral en la laguna artificial del Malecón Simón Bolívar, en el centro de Guayaquil, una intervención que implicó el vaciado controlado del cuerpo de agua para la remoción de sedimentos y revisión técnica.

Corrección y prevención

La entidad municipal confirmó que la medida responde a una acción preventiva y correctiva planificada para optimizar el sistema hidráulico de compuertas. Según el comunicado oficial, el procedimiento busca preservar la calidad del agua y mantener las condiciones del entorno, afectado por la acumulación de residuos orgánicos y técnicos.

Malecón 2000 laguna
Mantenimiento en el Malecón 2000.CORTESÍA

Como medida de protección, los peces que habitan en la laguna fueron reubicados temporalmente en la zona de jardines del mismo Malecón 2000. No obstante, la administración advirtió que durante el vaciado pueden generarse remanentes de agua aislados donde algunos organismos acuáticos quedan concentrados antes de su traslado final.

El mantenimiento contempla el vaciado total, la remoción técnica de sedimentos acumulados y la auditoría de las compuertas que regulan el flujo hídrico. 

Esta laguna, uno de los puntos de mayor tránsito turístico en Guayaquil, ha enfrentado críticas previas por el estado del agua.

La Fundación Malecón 2000 reafirmó que el proceso es transparente y busca la adecuada conservación de las especies. 

Se espera que los trabajos concluyan en los próximos días para restablecer el nivel del agua y el retorno de la fauna acuática a su hábitat modificado.

