Cartas de lectores | La presencia de plomo en productos molidos

La presencia de plomo en productos molidos llama la atención: ¿es posible que toda la contaminación venga del suelo donde se cultivan las plantas de las cuales se hace el molido? Las contaminaciones que vienen del suelo suelen ser relativamente bajas; hay que analizar a profundidad los contenidos de esos suelos, la cadena de recolección, transporte, almacenamiento y procesamiento, antes de emitir criterios definitivos sobre el origen de la contaminación. Esta también puede provenir, de recipientes de transporte, equipos de trituración y molienda e incluso de recipientes de empaquetamiento para la venta, etc. Las conclusiones emitidas hasta ahora no han individualizado el posible origen. Los análisis deben hacerse en materia prima, producto terminado, con lo que se determinaría si la contaminación viene de la materia prima, antes de la molienda, o después de ella, y también luego del empaquetado o recipientes en que se vende. Si se encuentra que la materia prima está contaminada, hay que ir atrás, a los medios en que se la transporta hasta la planta de molienda, y si allí no se encuentra fuente de contaminación, entonces al análisis de suelo. Todo esto en tiempos cortos. Es necesario que se haga pública la fuente real de contaminación. Esto implica una serie de análisis de laboratorio, de preferencia con equipos certificados, y con tecnología analítica similar o igual, para que los resultados sean comparables. Todos los análisis deben ser hechos con el cumplimiento de las normas correspondientes.

José M. Jalil Haas