Cartas de lectores: ¡Qué pena, ecuatorianos!

Según la apreciación a nivel de Sudamérica, ocupamos uno de los últimos lugares en educación y obviamente en cultura. Quiero referirme a la falta de cultura vial, la cual está ocasionando cientos de muertos luego del sicariato, narcotráfico y asesinato entre bandas.

La actitud que se observa tanto en conductores como en peatones es totalmente precaria, no hay respeto a las señales de tránsito, si es que existieran; piensan que las vías urbanas y las carreteras son pistas de carreras en las que principalmente los buseros hacen alarde del ‘dominio’ que supuestamente tienen y manifiestan en las altas velocidades con que manejan, arriesgando la vida de quienes utilizamos ese medio de transporte. Los policías llegan ya cuando los heridos y muertos están en los hospitales o en los cementerios. No solo es la velocidad, es la agresividad, condición generalizada que se observa a diario. Pero lo peor es la adicción al celular, que se ha convertido en un accesorio más del vehículo al cual le ponen mayor atención que al volante, al freno y al acelerador. Otro peligro son los motociclistas, que van a velocidades no permitidas, invaden carril, no respetan a peatones, rebasan por donde les da la gana, y atemorizan al no saber si son trabajadores o delincuentes. Pienso que este actuar es de conciencia personal y por lo menos en eso deberíamos cambiar, porque solo depende de cada uno.

Sonia Ximena Artieda Maruri