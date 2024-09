Cartas de lectores: Pasaje técnico de bus urbano en Guayaquil

En la determinación de la tarifa del transporte terrestre de cualquier tipo es difícil conseguir consenso firme y duradero si no se dispone de una base técnica. El cálculo es simple: precio del bus en una unidad de tiempo, dividido entre la cantidad de pasajeros en esa unidad de tiempo; mas los elementos del cociente contienen variables de diferente grado de sensibilidad. Para el precio del bus: potencia de motor, valor de adquisición y vida útil, precio del combustible, valor de mantenimiento, sueldo de conductor y ayudante etc. Para la cantidad de pasajeros: densidad poblacional, longitud de ruta, velocidad de recorrido, frecuencia de salida, número de paradas, etc. El pasaje técnico no puede ser genérico, sino específico para cada ciudad. Guayaquil y Quito tienen alta densidad poblacional, alto parque automotor, pero la amplitud de las vías en Guayaquil permiten velocidades más altas. Este análisis está dirigido los buses particulares en Guayaquil. Un bus nuevo de 240 HP de potencia, valor de adquisición $ 135.000, vida útil 15 años, diésel 1,75 $/galón, sueldo integrado del conductor $ 1.000/mes, sueldo del ayudante $ 700/mes, jornada de trabajo 16 horas/día, gastos administrativos 25 % y utilidad 5 %, eso arroja un precio del bus de 19,50 $/hora. Considerando valores promedio de: longitud de ruta 20 km, velocidad, 17 km/hora, paradas cada km, frecuencia de salida 8 minutos, pasajeros equivalentes 86 por viaje, eso arroja un rendimiento de 56 pasajeros/hora. El pasaje para este bus en Guayaquil es 0,35 $/pasajero.

Marco a. Zurita Ríos