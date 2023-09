Cartas de lectores: Palos de ciego

La falta de liderazgo se suma a la carencia de sentido común, y eso permite seguir dando palos de ciego, razón de sobra para creer que la política dejó de ser ciencia y se convirtió en un oficio que riñe con la moral y buenas costumbres, donde delinquir es posible, con o sin corbata. Los enemigos de la honestidad y el servicio a los demás hacen su agosto. Da vergüenza ajena ver a ‘dirigentes’ y entre ellos a amigos que, arrastrados por la oferta electorera, entran y salen de diversas tiendas políticas, como buscando quién da más; parece no importar quién o qué gane. El acomodo personal es urgente y mientras exista esa mentalidad mezquina, el país seguirá de tumbo en tumbo, y el futuro al traste. La campaña de odio entre bandos ha polarizado el sistema político, enterrando ideologías sensatas. La educación política pasó a segundo plano, y con ello el derecho a discernir sobre el futuro que nos espera. Si fuéramos acuciosos y leyéramos los planes de gobierno podríamos ver que ambos candidatos ofrecen lo mismo, solo cambia la forma. Ninguno habla de cómo combatir la corrupción en la justicia y más organismos del Estado, donde la putrefacción se ha institucionalizado. Es importante e imperativo que haya un punto de inflexión y se impulse una reforma a la ley, o que se consulte al soberano sobre poner límite al accionar de jueces y fiscales; no es posible y de hecho inadmisible, que un simple juez de cantón pueda resolver actos de una provincia ajena a su entorno y/o jurisdicción. Que resuelvan apegados a derecho y no con la llamada del ‘patrón’; aunque la ineptitud demostrada por quien dirige la comedia ha permitido que estos señoritos defequen sobre su palabra. Ningún candidato se ha pronunciado sobre la disolución de determinados antros de alcahuetería, que solo se acomodan al gobernante de turno o de quien tiene mayoría en la Asamblea. Es hora de cambiar en serio, con prensa imparcial y ética; que el pueblo pierda el miedo y juntos enarbolemos la bandera de la libertad, contra de la delincuencia común y política. Así acabaremos con la inseguridad y las mafias que nos acosan.

Juan Francisco Idrovo Martínez