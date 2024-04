Cartas de lectores: País en crisis

Lo peor de lo que le está pasando al país es la presencia de ratas, ratones y rateros, que salen a la luz de los casos Metástasis y Purga, gracias a la gestión de la fiscal General del Estado, a quien no se le ha dado el apoyo total, principalmente por parte de un partido político que hace mayoría en la actual Asamblea, por combatir la corrupción enraizada en nuestro medio desde hace muchos años, cuyos culpables son todos los políticos y el Poder Judicial. Estos delincuentes sinvergüenzas, politiqueros, cambian y hacen cambiar constituciones, leyes y reglamentos. En la Asamblea hacen lo que les da la gana para beneficio de politiqueros ladrones y sus caciques de turno. ¿Qué político es pobre? Viven en zonas residenciales y exclusivas y tienen cuentas e inversiones aquí y en el exterior. Pobre de aquel que se atreva a denunciarlos. ¡Tienen el Poder Judicial, para hacer y deshacer lo que les venga en gana! ¡Criticaron en su momento a Pinochet en Chile, y lo hacen ahora con Milei y con Bukele! ¿Ha habido soluciones de fondo en nuestro país? ¿Ya mismo se termina el estado de excepción y después qué? ¡Seguirán los asaltos, muertes, secuestros, extorsiones! ¿14 veces se han hecho consultas populares, referéndums? Y se sigue botando el dinero que no hay, ¿para qué? ¿Si seguimos igual o peor? ¿Se habrán dado cuenta acaso de que la gente joven se sigue yendo fuera del país? Y lo que es peor: no regresa. Estos politiqueros se darán cuenta de que la gente no los quiere. Solo los ignorantes los quiere, que sí los hay.

Roberto Flores