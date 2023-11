Los medios de comunicación impresos, de TV y radiales elucubraban respecto al propósito verdadero de tal entendimiento. Dado el maquiavelismo con que actúan tales dirigentes, apostaría que la guinda del pastel es la destitución de la fiscal general y no el “juicio político”, que muchos piensan es la razón por la cual no quieren los comprometidos profundizar en el tema. Si esto se cumple, a futuro nadie tendría razón para reclamar nada, porque el acuerdo al que habrían llegado hablaría solo del eventual ‘juicio político’, pero no de la destitución, con lo cual supuestamente no habrían engañado a nadie y, en cambio, habrían conseguido deshacerse de la fiscal recurriendo a un mecanismo diferente y más rápido, para lo cual lo único que necesitaban era tomar la Presidencia de la Comisión de Fiscalización y hacer mayoría en ella, demostrando el “incumplimiento de funciones” de la fiscal. Nada más. El PSC habría alcanzado la Presidencia de la Asamblea, ADN el apoyo a los proyectos urgentes, y la Revolución Ciudadana quitar obstáculos del camino, con lo cual todos estarán felices.

Iván Escobar Cisneros