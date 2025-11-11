Empanadas con cucarachas: clausuran planta en Durán por insalubridad

Arcsa realizó una inspección en el establecimiento, en el que se evidenciaron prácticas antihigiénicas

Una planta procesadora de discos de empanadas fue clausurada por técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). El establecimiento está ubicado en el cantón Durán, en la provincia de Guayas.

Según mostró la institución en un video publicado en redes sociales, en el sitio se empacaban los productos con una notificación sanitaria caducada y se imprimían fechas de caducidad de meses posteriores en las etiquetas.

Asimismo, el almacenamiento de productos como pollo, carne y queso no cumplía con los estándares requeridos, mientras que los discos de empanadas eran procesados en forma antihigiénica. Además, había ollas y cacerolas sucias con residuos de alimentos.

En las charolas, los técnicos de Arcsa evidenciaron la presencia de plagas como cucarachas, así como deposiciones de roedores. Algunos de los alimentos tampoco cumplían con la cadena de frío, según se evidenció en el video publicado por la institución.

La planta procesadora, que también presentaba suciedad en varias áreas, fue clausurada por el personal de Arcsa que realizó el recorrido.

Clausuras de locales en Guayaquil por insalubridad

Días atrás, personal de Arcsa y de la Gobernación del Guayas realizaron inspecciones en la ciudadela Villa Bonita, en el norte de Guayaquil. En esta zona clausuraron dos locales por hallar heces de roedores e insalubridad.

Asimismo, en el suroeste del Puerto Principal, tres locales fueron clausurados la semana pasada por presentar irregularidades sanitarias. En uno de los establecimientos, que se dedicaba a la venta de corviches, se evidenciaron deposiciones de roedores, el baño estaba junto a la cocina y los pescados eran cubiertos con fundas de basura.

