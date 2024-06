Cartas de lectores: ¿Fin de Occidente, la civilización, la justicia y Dios?

El agorero E. Todd anuncia el fin de Occidente: EE.UU., Europa, América y África. Por el Eje del Mal: China, Rusia, Irán, Norcorea, Cuba-Zuela, etc. G. Meloni: Defenderemos nuestra frontera, nuestras raíces culturales y cristianas, nuestros hijos que dicen no tenerlos porque contaminan (mentes malignas), los agricultores, la industria, no a masas de migrantes irregulares y medidas suicidas del Pacto Verde, etc. V. Ramaswamy: una frontera abierta no es una frontera. Digo: como una casa sin puertas y ventanas, tampoco es una casa. Hablan por los pobres, los multiplican y hacen esclavos. Dominan con la guerra cultural, política e ideológica, primera y más importante que la armada. Pero despierta Europa, en el Parlamento europeo ganó la centroderecha y derecha en Francia, Bélgica, Italia, España, Alemania, Portugal… ¿Efecto Milei? ¿Y Úrsula von der Leyen lo desmerece y arremete antes de los resultados? Benedicto XVI: Occidente siente un odio por sí mismo que es extraño. Y que solo puede considerarse como algo patológico, solo ve de su propia historia, lo que es censurable y destructivo, al tiempo que no es capaz de percibir lo que es grande y puro. El mundo olvida quiénes ayudarían a frenar a los dictadores obscuros con las democracias creyentes de Israel, Japón, Taiwán, India y Corea del Sur. La UE y ONU zurdas dejaron que, Irán, Catar, que Hamás edificara un Leviatán bajo Gaza; Israel salió en el 2005. Hizbulá en el Líbano de los atentados en AMIA-1994 y Embajada de Israel-1992 en Argentina, Hutíes en el M. Rojo, otros en Siria, Irak, etc.

Juan Carlos Cobo Rueda