Cartas de lectores: Obstrucción a la justicia

Los ecuatorianos aportamos en dinero y en especies como solidaridad con Manabí y Esmeraldas, que quedaron devastadas con el terremoto de 2016. El Gobierno recaudó varios miles de millones de dólares para la reconstrucción. Mas, como sabemos, el dinero no sirvió para ese humanitario fin, sino para presuntamente enriquecer a unos cuantos avivatos. Luego de varios años, la Fiscalía General, hace más de seis meses, viene solicitando fecha y hora para la formulación de cargos contra Jorge Glas Espinel y otros, pero la Corte Nacional cada vez da largas al asunto.

Lo último que ha decidido el juez a cargo de la causa, Luis Rivera, es para morirse de la risa o del coraje: ha pedido a la Asamblea autorización para enjuiciar a los tales, a pesar de que la Constitución es nítidamente clara en cuanto a que no se requiere autorización alguna, pues Jorge Glas Espinel ya no es vicepresidente en función; con el agravante de que este juez no pone término para recibir respuesta... Es decir, esta podría llegar tarde, mal o nunca. Cabe agregar que ya existen precedentes sobre los cuales la Asamblea se pronunció declarando improcedentes a solicitudes similares.

Bueno es recordar que el juez Rivera es el mismo que dictó sobreseimiento en el caso Helicópteros Dhruv, a pesar de contar con pruebas para enviar a la cárcel a los responsables, caso en el cual hubo varios muertos, entre ellos el asesinado militar Jorge Gabela.

Me pregunto: ¿para qué sirve el Consejo de la Judicatura, que debería evitar esta reprochable conducta de un juez que, debilitando a la Función Judicial, a la democracia, y perjudicando a los ecuatorianos, no cumple con la sagrada tarea de un juez probo, aupando con su negativo proceder la impunidad?

Y pensar que este juez Luis Rivera fue ilegalmente prorrogado en sus funciones por seis años más, nada menos que por ese Consejo de la Judicatura, presidido por el señor Wilman Terán.

Víctor Terán