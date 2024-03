Cartas de lectores: La obsesión afecta la salud mental

Cada día se aprende algo nuevo, pero está en el individuo saber diferenciar qué insumo absorbe y cuál ignora. En el refugio una mujer habló con una de las voluntarias para solicitarle una gata para esterilizarla, ella se negó a aceptar su solicitud debido a que la Negra Yenny, esto es, la primera gata, no la había devuelto ni tampoco dio explicación de su paradero, por lo que requirió de mi intervención para resolver el dilema. Al consultarle la ubicación de la mascota me dijo que ella visitaba diferentes refugios o colonias de gatos para esterilizarlos con fondos propios y llevarlos donde un veterinario que en el pasado fue su novio, pero si el profesional después de operarlos le decía que los traiga de nuevo, ella cuidaba de los gatos y los regresaba a su hábitat, caso contrario los abandonaba en cualquier parte”. Al escuchar su respuesta no aprobé que se lleve a otra mascota. La mujer de esta historia me habló de solidaridad de género pero no puedo arriesgar que la calidad de vida, seguridad y alimentación de una mascota estén sujetas a si ocurre o no un avivamiento de fuego entre cenizas. Walter Risso dijo: “el amor no se lo puede forzar, es un sentimiento que se da natural y espontáneo”. No es justo que se desquiten con inocentes las intentonas fallidas de reconquista. Cuando las relaciones se transforman en obsesivas se afecta la salud mental del individuo.

Marysol del Castillo