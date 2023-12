Cartas de lectores: El negociado de la enfermedad

Con certeza Modesto Apolo se pronuncia sobre la “Deshumanización de la salud” en diario EXPRESO el 18.12.2023, aunque de fondo la calamidad estructural del sistema de salud solo la niegan quienes lucran del caos, en Ecuador y a nivel global: la industria farmacológica, la hospitalaria y la de tecnología médica. Durante la consulta médica, digamos de 20 minutos, 15 minutos emplea el médico ante la pantalla de su computadora. En la siguiente cita se dedica a ojear exámenes y a disponer recetas con una mirada rápida al paciente. Eso es atención médica instrumentalista, con criterio profesional superficial; el médico se convierte en recetista de alquimia industrialista médica. Una computadora o un robot podría dar atención instrumentalista más sofisticada y ya no necesitaríamos médicos, lo que sería un búmeran a los médicos apóstoles de la ingeniería médica. Mejor salgamos de esas extravagancias tecnológicas y volvamos a la buena calidad humana de automedicación simple y medicación profesional compleja. Hace 25 años la conferencia mundial de la OMS en Alma Ata habló claro sobre la deshumanización de la salud, resolviendo estrategias de atención primaria de salud para todos, declaraciones que fueron rechazadas fulminantemente por la industria global médica. Las soluciones de los mayores problemas del mundo son muy sencillas y por eso mismo no se resuelven; resolverlas no es negocio. La deshumanización de la salud es un problema del orden societario calamitoso que vivimos, que solo da espacio a viveza y corrupción.

Federico P. Koelle D.