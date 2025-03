Necesitamos un líder diferente, alguien con honor, con sentido de la responsabilidad, capaz de influir para el bien de los demás; con carácter forjado en la adversidad. El liderazgo es una oportunidad para bendecir. Necesitamos un líder que viva lo que cree, que no se aproveche de su cargo, que sea transparente en todas sus acciones, que nos motive a hacer lo correcto; el liderazgo no se impone, se gana. Necesitamos un líder que se ponga al frente para servir, que no esté mandando todo el tiempo, que sea referente para los jóvenes, que tenga visión de cambio. El liderazgo es un privilegio y debe estar enfocado. Necesitamos un líder que piense en su prójimo, desinteresado y humilde, que no se deje corromper por el sistema, y mantenga con firmeza su convicción; el liderazgo positivo causa impacto. El líder que tiene liderazgo sabe canalizar su influencia, busca el beneficio de los demás; necesitamos líderes con sensibilidad”. ¿Por qué necesitamos un líder con integridad? ¿Cómo vive un líder transparente? ¿Cuándo se desenfoca? Jueces 6:12...Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. R-V. 1960.

Agustín Romero