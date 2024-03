Cartas de lectores | Mujeres: qué son y qué quieren

Las mujeres son divinas y adivinas, con GPS incorporado en su mente, investigadoras, elocuentes, sabias, hermosas, luchadoras; saben manejar situaciones difíciles en el hogar y con una sola palabra a su pareja derriten el bolsillo de hombres socialistas con mentalidad de esclavitud monetaria. Una mujer no se agobia por la tristeza de un mal momento, se hace fuerte a causa de un pasado triste; siempre está a nuestro lado, dándonos su jarabe sanador. La mujer sabe manejar situaciones de tribulación y enseña a sus parejas a no ser indiferentes ni machistas, sino a dar amor y paz interior. La mujer es la combinación perfecta entre amor y comprensión. Ella no desea un piropo sino ser respetada.

Javier Valarezo Serrano