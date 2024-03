Cartas de lectores: Mujeres

“No sé quién las inventó, quien nos hizo ese favor...”. Marzo se cubre de las estrellas más bellas del firmamento. La luna danza airosa en su aposento. Las flores hermosas despiden sus mejores aromas. Las piedras preciosas destellan incomparables. Cada mujer denota un brillo especial al celebrar el 8 de Marzo el Día Internacional de la Mujer. Una gema preciosa que deslumbra con su sutil belleza. Una estela brillante en el núcleo de la sociedad. Mujer: hija, madre, esposa, amiga, emprendedora y compañera. El tesoro que se descubre en cada rol de las mujeres en el centro de una comunidad. Su desempeño en cada ciclo avanza, conquistando derechos y espacio de igualdad en el campo laboral, social y político. Las mujeres siempre serán inspiración de poemas y canciones. Su sensibilidad, amor y ternura son parte de sus dones divinos. Merecen ser amadas no estropeadas. Valoradas no olvidadas. Extrañadas no engañadas. Mujer, canto de amor, oración de pasión, susurro de paz, ensueño de sonata. Que no solo en marzo se rescate el accionar de destacadas damas que brillan por generaciones en la historia provincial y nacional.

Evelio Patricio Reyes Tipán