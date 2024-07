Cartas de lectores: Lo mínimo que se espera de un funcionario médico

Quienes vivimos en Ecuador tenemos temor a la delincuencia y ahora incluimos la atención de las enfermedades. En teoría no deberíamos temer, pero la vida real nos indica otra cosa, como los casos denunciados y ocurridos en el hospital del IESS de Cuenca.

El primero, el 28/05/2024, cuando a una adolescente le diagnostican tumor en el cerebro, la someten a la cirugía y no encuentra el tumor, todo debido a una “confusión de diagnóstico”. El segundo, el 08/06/2024, cuando una menor de edad ingresó por una fractura en su extremidad izquierda, pero el equipo médico operó la pierna derecha. Ambos casos fueron cirugías programadas, no emergencias, por lo que no hay excusa.

Gracias al Todopoderoso no se efectúo amputación de extremidades. La Biblia en Colosenses 3:23 dice: “ Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres”. Lo mínimo que se espera de cualquier funcionario médico que trabaje en una casa de salud, pública o privada, es su buen desempeño; ganan sueldo y en teoría esa es su retribución a la sociedad.

Marysol del Castillo