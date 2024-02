Cartas de lectores: Mensaje al alcalde de Guayaquil

Cuando asumió el cargo de alcalde Aquiles Álvarez, Diario EXPRESO me publicó una carta el 7 de febrero de 2023 (El alcalde que deseamos). Queremos un alcalde que trabaje por todos los sectores, no solo por donde piense que va a conseguir votos; uno que invierta nuestros ingresos en todos los sectores. Urdesa Central paga impuestos altos que no se ven reflejados en la ciudadela. Deseamos un alcalde que recupere los brazos del estero Salado. En Urdesa tenemos varios: el que bordea el entorno de la Universidad Casa Grande, el de Ilanes y Costanera, el de atrás del Centro de Adultos Mayores Arsenio de la Torre Marcillo, el que la une con Miraflores. El parque de Ilanes y Costanera debería ser lugar de encuentro entre vecinos, pero las bancas están sucias, con grafitis; las camineras movidas, con peligro de sufrir caídas; los árboles sin mantenimiento, lo que fue césped es monte, el cerramiento hierro oxidado. Al no haber guardianía hay inseguridad. Igual el parque El Cigarro, en Mirtos y Ficus, en total abandono. Esperamos que con el concurso promovido por EXPRESO se recupere el Centro de Guayaquil, el Malecón 2.000. Que Guayaquil vuelva a ser la ciudad que todos soñamos, una ciudad organizada, con un alcalde que tenga amor por ella, que trabaje con transparencia. Solo así tendremos la ciudad que tanto ansiamos. Nuestro alcalde debería comenzar a trabajar en obras prioritarias, no en otras en que se va a invertir muchísimo dinero, sin pensar que se afecta el medio ambiente.

Laura Gómez Serrano