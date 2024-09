Cartas de lectores | Meditando: no te llevarás nada cuando te vayas

El filósofo chino Ling Yu Tang aseguraba: no tienes muchos años para vivir y no te llevarás nada cuando te vayas. Sé ahorrativo pero sin sacrificar tu bienestar. Gasta el dinero que debas gastar, disfruta lo que debas disfrutar y dona lo que puedas. No te preocupe qué pasará cuando te hayas ido; no sentirás si te alaban o critican. El tiempo para disfrutar es este momento, goza los bienes que tan difícilmente ganaste. No te preocupes mucho por tus hijos, ellos tendrán su propio destino y encontrarán su camino. A tus nietos, ámalos, consiéntelos y trata de disfrutarlos mientras puedas. La vida debe tener más cosas que trabajar de la cuna a la tumba. Despiértate a disfrutar un día más de vida sin peleas ni rencores. No esperes mucho de tus hijos; aunque se preocupen, estarán ocupados con sus trabajos, compromisos y su propia vida. Muchos pelearán por sus bienes cuando aún estén vivos, y desearán que pronto dejen esta vida para heredar propiedades y riqueza. Si tienes 65 años ó más, no intercambies salud por riqueza trabajando en exceso, cavarás tu temprana sepultura. De 1.000 ha sembradas, solo puedes consumir media taza diaria, y de mil mansiones, solo necesitas 8 m2 para descansar; si tienes alimento y algo de dinero para tus necesidades, no necesitas más. Trata de vivir feliz, solo tienes una vida. No te compares con otros midiendo fama, dinero estatus social o viendo los hijos de quién tienen más éxito; en su lugar, reta a tus hijos a que logren felicidad, salud y calidad de vida. Acepta lo que no puedes cambiar; si te preocupas demasiado puedes estropear tu salud. Crea tu propio bienestar, encuentra tu felicidad haciendo cosas que te diviertan y alegren a diario. Un día sin felicidad es uno que pierdes. Teniendo buen ánimo, la enfermedad se curará; con un espíritu alegre, se curará más rápido o nunca se acercará. Con buen carácter, adecuado ejercicio, alimentos sanos y consumo razonable de vitaminas y minerales, tendrás vida saludable y placentera. Aprecia la bondad en todo, en la familia y amigos, revive buenos momentos. Dicen que quien pierde el techo, gana las estrellas. Tiempo y oportunidades son como el agua de un río, nunca pasará de nuevo. Aprovecha cada minuto y no rechaces las oportunidades de conocer el mundo y disfrutar las cosas buenas. Nunca te fijes en la apariencia, cambia con el tiempo. No busques a la persona perfecta, no existe. Busca si lo deseas, alguien que te valore como persona y si no, disfruta tu soledad. Cree en Dios y goza la vida.

Elio Roberto Ortega Icaza