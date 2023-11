Cartas de lectores: Sin matrimonio no hay familia y sin familia...

Escribir sobre religión es como caminar por una cuerda floja. Cualquier descuido te puede lanzar al vacío. Para hacerlo hay que ser atrevido, como yo lo he sido a lo largo de mi vida. A través de sus más de dos milenios, la Iglesia católica ha adquirido fama de ser una institución muy parecida a una dictadura. Ha estado conducida por santos como Juan Pablo Segundo y diablos como Alejandro Sexto. Alejandro y sus hijos -integrantes de la familia Borgia- escribieron una de las historias más negras de la Iglesia católica. Pese a eso, la Iglesia de Cristo ha sobrevivido y ha salido fortalecida luego de cada crisis. Por lo que no tengo duda de que se encuentra bajo la protección divina. Andando el tiempo, el matrimonio ha caído en desuso. En nuestras sociedades -adelantadas en la tecnología y pletóricas de materialismo- las personas cohabitan sin contraer matrimonio. El peligro consiste en que sin matrimonio no hay familia y sin familia no hay cohesión entre los habitantes de una sociedad. El libertinaje y la crisis moral crearon las condiciones por las que desaparecieron los grandes imperios.

Alfredo Cepero