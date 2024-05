Cartas de lectores: Mark Ruffalo

No entienden que lo que más necesita el país es dinero fresco día a día. No se entiende nuestra idiosincrasia

El llamado de atención que hace el actor Mark Ruffalo a nuestro presidente Daniel Noboa sobre la explotación del bloque 34 en el Parque Nacional Yasuní me deja las siguientes inquietudes: 1.- De algún lado tiene que salir el dinero para financiar el presupuesto general del Estado; que provenga de la explotación petrolera. No queda otra. 2.- Si el actor está interesado en este tema ecuatoriano con sus ocho millones de seguidores, que sean ellos los que mantengan a las madres, familias y niños del bosque del Yasuní. 3.- Los fondos para desmantelar el bloque 43 del ITT que los pongan de su bolsillo los activistas que promueven cualquier cosa para seguir hundiendo al Ecuador. No entienden que lo que más necesita el país es dinero fresco día a día. No se entiende nuestra idiosincrasia. Se exige fuentes de trabajo a cualquier mandatario pero en las urnas nos oponemos a todo, pierde la pregunta sobre reformas laborales. Exigimos trabajo pero rechazamos las inversiones locales y extranjeras (Olón). Después, ¿de qué nos quejamos si hay tanta demanda de empleo?

Decía un expresidente a sus ministros: “no hagan nada”. Presidente Noboa, mejor no haga nada. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Ya es hora de que los ecuatorianos razonemos que ‘más trabajo = menos delincuencia’. Hay que replantear el rumbo de la nación y no dejarnos influenciar por pícaros activistas (no todos, por supuesto) que se dedican a boicotear cualquier proyecto que se pretenda iniciar en el Ecuador.

Mayra Camposano Costa