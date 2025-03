Cartas de lectores: Luego del debate, a defender el voto, la democracia y la paz

Analistas miopes a conveniencia no ven la abismal diferencia entre una y otra propuesta. La ‘Rana René’ es igual a ‘Ají con Mote’. Noboa va por la democracia, mientras los empleados del dictador-narco Maduro nos vuelven un narcopaís. Noboa va por una Constituyente (no hay cómo basarse en la Constitución de 1998 por los candados que de modo fáctico impuso RC5 en Montecristi).

Adiós a sus leyes prodelincuencia contra los ecuatorianos y la fuerza pública. Al padre de Noboa le quitaron La Clementina ¿para avionetas con droga? Ingresaron guerrilleros, delincuentes y narcos con la Ciudadanía Universal y Libre Movilidad; el BID dijo que se llevaron mínimo $70MM, fraudes electorales, se tomaron el Cpccs, la justicia, el CNE, Fiscalía; mordaza a la prensa y ciudadanos, silenciamiento a Gabela y Villavicencio, etc.

La cantaleta: “Noboa, no así, no mientas otra vez”, nadie les cree, excepto borregos y violentos. El país dice “Noboa, sí” por trabajo, seguridad, justicia, el dólar, que no cierren negocios y empresas, ni huyan jóvenes con título y sin trabajo, como en Venezuela; no vacunas. No es “dólar a la ecuatoriana” sino “chao al dólar” y seremos Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Que no les funcione el fraude, terror y crimen. A defender el voto y la paz con veedores y plantones en el CNE. Los zurdos para el mal incendian calles, ¿y los buenos? En el aula y el sofá chateando. ¡Podemos perder el país para siempre! FF.AA.: más seguridad en las provincias donde reina el crimen y requisa de celulares y otros al ingreso de las juntas.

Juan Carlos Cobo Rueda