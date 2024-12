Cartas de lectores: Entre la ley y la moral

Sobre el editorial del Diario, “La ceguera del poder”, el texto nos lleva hacia la siempre actual discusión sobre la ley y la moral. Se han escrito miles de páginas en este debate, que se actualiza permanentemente a medida que surgen nuevas corrientes de pensamiento.

Hacer lo legal evidentemente no es ilegal, pero de allí a que sea moral o inmoral hay una gran distancia porque el contenido moral en la ley (cuyo nombre correcto es “razón práctica”) puede provenir de varias fuentes: o de una moralidad superior que rige al universo y a todos nosotros, o de una moral constitucional que introduce valores y principios en la Constitución -aunque no estén expresamente indicados-, o de la valoración de hechos que cada juez, comunicador o ciudadano de a pie hace de acuerdo a su experiencia, conocimiento y la moralidad de su credo. Entonces, lo que es moral y legal para el señor Biden puede no serlo para otros, pero eso no quiere decir que ‘per se’ sea inmoral o contrario a la moral o, al menos, depende de que quién lo vea o cómo lo vea. Ejemplo: las sentencias de la Corte Constitucional que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia, son sentencias que fueron tomadas de manera contraria a lo ordenado en la ley, pues por un sentido moral ambas situaciones no estaban permitidas debiendo estarlo según la Corte. La incursión en la Embajada de México no estuvo acorde a lo textualmente permitido por los tratados internacionales, pero habría que preguntarle a la ciudadanía si la actuación estuvo bien o mal.

Y así podemos seguir dando ejemplos, donde el concepto de moralidad va a cambiar dependiendo del auditorio que hace la valoración, o a quién va dirigido el mensaje, o quién se benefició de tal o cual acto. Entonces, calificar un acto de “no es moral” es un tema complejo y hay que revisar la evolución de la “razón práctica” desde Aristóteles hasta Dworkin, pasando por Santo Tomás, Kant, Radbruch, Finnis, Perelman y otros tantos, a favor y en contra.

Carlos Cortaza Vinueza