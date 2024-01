Casi todo está dicho..., se calman tempestades, la verdad recrudece, es tiempo insobornable. Porque todo en la vida tiene polos opuestos, uno es el campo amigo el del gran intelecto y el otro el marginado plagado de mil defectos. Hoy pedimos a Dios sabiduría plena para calmar el mal y sean sus aguas serenas, no queremos oleajes de maldad corrompida; la vida es hermosa y es hermoso vivirla. Tanto nos da el Señor, hasta su propio cielo y nosotros a cambio, vivimos sin merecerlo. Sin medir las consecuencias por los actos vacíos que a diario cometemos, vivimos por vivir, pero los errores nos marcarán y nos seguirán persiguiendo. Siempre pensemos en el hoy y en el mañana por venir, con el compás positivo de amor que marque nuestro diario vivir. Y tener la certeza de que nacimos semilla para que de ella brote, no la zarza que agrede sino un fruto jugoso que nos llene de gozo, que nos quite el hastío que a veces nos abraza y que por nuestra miseria llegamos al dolor que hoy nos arrasa. ¿Por qué estamos en contra de la dicha que asoma y del celaje que envuelve a todas las personas? Son pinceladas de luz, canto de victoria; amemos a la vida y recibiremos gloria. Seamos dulzura, paz, no bravura. Destilemos nobleza, que es signo de grandeza, no la bala perdida que a la vida avergüenza. Unamos voluntades que a la vida ensalcen, que brillen las sonrisas pero sin tempestades; hagamos que florezcan virtudes y dones, seamos la mar en calma y ejemplo sin pretensiones. Que renazca y brote la paz sin ansiedades, desde el hogar, trabajo, dando amor a raudales; bebamos la miel pura que bañe nuestro camino, no la amarga hiel que lacere el destino. ¡Tenemos que seguir luchando sin parar, para la batalla por la vida, ganar! Que la espera no cese. Seguimos esperando porque Dios es clemencia, es elixir de vida, que nos da su alegría y es amor que no calla.

¡Él nos hizo a Su imagen, por eso nunca falla!

Myrna Jurado de Cobo