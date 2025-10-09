Cartas de lectores: Alcalde Triple A

Madrugada de octubre 3. Urdesa. En la discoteca, ilegalmente funcionando, porque el uso de suelo no lo permite, ubicada en Circunvalación entre Ficus y Las Monjas se celebró el cumpleaños de alguien ‘importante’. Fue una noche de terror porque la parafernalia incluyó música sumamente estridente, fuegos artificiales, disparos al aire y desfile interminable de motocicletas.

Del 911 mandaron una camioneta que lo único que hizo fue pasar de largo con su sirena encendida contribuyendo al ruido que produce este antro. Parece que hay temor en detener esta molestia, porque el alto volumen que hacen todos los fines de semana sigue imperturbable, nadie se arriesga a pararlo. Necesitamos un alcalde triple A: que se Arriesgue, que Actúe, que Aplique la ley.

Las autoridades son indolentes pues hay una clínica cerca, alrededor viven personas de la tercera edad, niños con autismo, personas que tienen que ir trasnochadas a sus trabajos. El Municipio obliga a pagar mejoras pero en nuestra zona no han hecho ninguna; el área ha empeorado, pues son incapaces de obligar a las empresas a que retiren los cables que cuelgan y se amontonan por todos lados; y por último, el lugar ha empeorado con el funcionamiento del antro en mención. Hemos perdido la esperanza y solo nos queda esperar las próximas elecciones para elegir un alcalde que sí sea triple A (Arriesgado, que Actúe, que Aplique la ley).

Maribel Moreno García