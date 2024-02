Cartas de lectores: Largos y engorrosos trámites

Me referiré a las enormes dificultades que tenemos, en especial los quiteños, cuando pretendemos realizar cualquier trámite por sencillo que parezca, pues en su mayoría demoran semanas, meses y hasta años por la excesiva burocracia. Los trámites pasan de escritorio en escritorio, de mano en mano y cuando se acude a preguntar en qué situación o instancia se encuentran se tiran la pelotita y nadie sabe dar una razón concreta.

Literalmente, esto ocurre con frecuencia en muchas oficinas públicas. En esta ocasión mencionaré a las oficinas de la Epmmop y del Municipio capitalino, lugares a los que me vi forzada a acudir personalmente en vista de que durante semanas no tenía respuesta alguna. Encontré que en una sola oficina estaban apiñados unos 15 o más escritorios con algunos funcionarios conversando, chateando y nadie me daba razón de en qué manos se encontraba mi documentación.

Esto es realmente asombroso pues hay muchos funcionarios de ‘relleno’ o devengando cuotas políticas, sin tener títulos ni oficios específicos que cumplir, entorpeciendo aún más los trámites, mientras los sufridos usuarios esperan impacientes sus resultados.

Esto ocurre, sin duda, en la mayoría de oficinas públicas (IESS, SRI, municipios, etc.) y se podría evitar haciendo una seria y consciente evaluación del personal y reduciendo estos excesos que, aparte de representar un significativo ahorro económico para el Estado, serviría para agilitar los engorrosos, largos y costosos trámites que, en lugar de facilitarlos, los entorpecen más.

Fabiola Carrera Alemán