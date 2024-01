Cartas de lectores | Tu lápida dice: aquí no cabe más

La vida es cómo una cámara; enfócate únicamente en los buenos momentos, saca lo negativo y revela un rollo positivo de aprendizaje de vida. Una mente negativa jamás podrá sacarte una vida positiva; sino pregúntale a un enfermo necio, bloqueado totalmente en su interior. Se tú mismo loco, ríe, baila, hiperactivo, audaz y caminante, plasma tus huellas indelebles. Existen tres cosas que no vuelven: el tiempo perdido, las palabras ofensivas y la oportunidad. Cuando asistas a una reunión familiar, de amigos o una tertulia cafetera pon tú mejor sonrisa. Vive a plenitud y dale sentido a tu vida. Los sabios se dan forma a si mismos sin daños a terceros. No caben más cosas en tú tumba, no amases, disfruta y comparte.

Javier Valarezo Serrano