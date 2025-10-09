Boluarte acatará decisión sobre su posible destitución, según primer ministro

El primer ministro instó al Congreso a no poner en riesgo la democracia

Fotografía general del Congreso de la República del Perú este jueves, en Lima (Perú).

El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, anunció este jueves 9 de octubre de 2025 que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte aceptará la decisión que tome el Congreso sobre los pedidos de vacancia (destitución) que se han presentado contra la mandataria por una presunta "permanente incapacidad moral".

"Nos someteremos al control político que la Constitución y el Congreso manda", señaló Arana al término del debate parlamentario en el pleno, tras haber sido invitado a presentar las acciones del gobierno para enfrentar el desborde de la criminalidad en el país.

Arana manifestó, sin embargo, su "preocupación" porque, según dijo, cada uno de los 53 legisladores que participaron en el debate posterior a su presentación presentó un argumento distinto para solicitar la destitución de Boluarte.

El presidente del Consejo de Ministros añadió que el incremento del crimen organizado "no se resuelve con una vacancia", pero reiteró que las autoridades del Ejecutivo no se "aferran al cargo".

"Hoy, con hidalguía y orgullo, podemos decir que hemos trabajado bajo el liderazgo de la presidente Dina Boluarte", añadió en su despedida del pleno, que se apresta a tomar una decisión sobre las cuatro mociones de vacancia que se han presentado.

En ese sentido, sostuvo que "no son las coyunturas las que deben gobernar el país, deben ser las políticas y no las decisiones preelectorales".

Daniel Noboa quita el cobro por recolección de basura de las planillas eléctricas Leer más

"Debemos pensar de manera seria y responsable", agregó en referencia a la próxima campaña con miras a las elecciones generales de abril de 2026.

Al concluir, Arana reiteró que el gabinete de ministros que aún preside ha "tenido el altísimo honor de defender al país".

Una primera invocación al Congreso

Durante la primera parte de su presentación, el primer ministro instó al Congreso a no poner en riesgo la democracia ante las mociones de destitución de Boluarte, que ya cuentan con el respaldo necesario para cesar a la mandataria.

Arana fue citado para acudir al pleno para dar explicaciones sobre las medidas contra la criminalidad organizada, después de que la noche del miércoles un ataque a una conocida banda musical dejara al menos cinco heridos de bala.

En el posterior debate, la mayoría de parlamentarios mostró un férreo rechazo hacia la mandataria y pidió votar este mismo jueves las mociones para destituir a Boluarte ante su incapacidad de luchar contra la criminalidad.

Estas mociones se presentaron cuando faltan seis meses para las elecciones generales de 2026 y entre los líderes de los partidos que las promueven hay varios candidatos presidenciales, como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del ultraconservador Renovación Popular; y el empresario José Luna, del derechista Podemos.

"Somos los niños de las Malvinas": Álvarez exalta la lucha guayaquileña Leer más

Estos partidos, junto al fujimorista Fuerza Popular y al derechista Alianza Para el Progreso (APP) son parte de las fuerzas políticas que sostenían en el poder a Boluarte desde que asumió la Presidencia a finales de 2022, en reemplazo de Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, luego de un fallido intento de golpe de Estado.

De consumarse su destitución, deberá asumir la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones, con lo que se convertiría en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022) y la propia Boluarte.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO