Cartas de lectores: Iza, enemigo número uno de su mismo pueblo

Este dirigente indígena es muy reconocido por el pueblo ecuatoriano como su propio enemigo y lo demostró cuando realizó el paro. Lo único que quería era destrozar la Contraloría y con ello tapar todo lo que robada en la época correísta.

En campaña, cuando los periodistas le preguntaron sobre el dictador Maduro, jamás contestó, por cuanto él sigue la misma línea de su amigo Correa. Cuando le preguntan por quién va a sufragar en la segunda vuelta él manifiesta que “con la derecha jamás pactaría” y con ello expone claramente que no votaría por Noboa. Sobre Luisa González expone que ella sí gobernaría y que jamás recibiría órdenes por teléfono de Correa; es decir que ella gobernará bajo su propia conciencia. Ahora se está demostrando claramente que quien gobierna a sus seguidores es Correa mediante el teléfono y se está demostrando que cuando los asambleístas de RC estaban de acuerdo con que militares extranjeros vengan apoyar a los nuestros, mediante la llamada del prófugo de la justicia tiraron abajo este pedido del presidente de la República. Por suerte Iza no maneja a todos los indígenas; en la sesión urgente faltaron varios dirigentes de provincias y los votos no son endosables.

Aún no están en el poder y desde ya quieren poner mordarza al pueblo para gobernar a su antojo y que la ciudadanía no conozca lo que están haciendo; algunos amigos opinan que quieren regresar ‘por el vuelto’. Esperemos que el pueblo medite y dé su voto a conciencia, no a los falso que los engañan.

Gualberto Arias Bonilla