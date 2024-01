Cartas de lectores: El IVA. Va, porque va

Otra de las ‘perlas’ de nuestro pueblo es que todo lo queremos a vaca; ahora no aceptan el aumento del IVA. ¿Acaso el Estado tiene una varita mágica para sacar dinero? Estamos en situación apremiante, sin fondos para lo elemental, peor para cubrir una deuda ocasionada por los problemas actuales. Esto es motivo suficiente para arrimar el hombro y contribuir con el Estado. Aceptemos esta propuesta del IVA sin chistar. También es necesario que se suba el precio del gas; estamos subvencionándolo y no debe ser así. Una bombona de gas me la entregan en $ 3, es un regalo. El pueblo protesta por la subida pero sí tiene para tomarse una cerveza o fumarse un cigarrillo, y les parece barato y necesario. Ya acabemos con esto. De igual forma, controlen si todos los comerciantes de la Bahía pagan los impuestos adecuados, muchos cobran IVA pero no lo declaran; y qué decir de los artesanos. Dejemos a un lado el paternalismo y apoyemos al Estado.

Señor presidente, sea usted el que cambie este país. Ya es hora de enderezarlo.

Martha Jurado Rodríguez