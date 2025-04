Cartas de lectores: Irresponsable tortuguismo de la justicia

La verdad es que por experiencia propia he podido palpar algo que varios amigos y abogados me lo habían advertido, sobre la irresponsabilidad, tortuguismo o no sé qué otra razón pueda existir, para que una demanda civil no reciba atención del juez respectivo en cerca de cuatro meses de haberla presentado en la Unidad Judicial de Quitumbe.

Es por este motivo por el cual me dirijo a EXPRESO, porque este diario, una vez que recibe una denuncia como la actual, investiga, y quienes tienen que cumplir con su deber, inmediatamente se despiertan y se ponen manos a la obra, sin más dilaciones.

Estoy seguro de que muchos usuarios al fin podremos contar con una justicia ágil, pues no soy el único perjudicado con este pésimo servicio.

De nada sirve acudir al coordinador, quien se limita a pedir el número del proceso, no solamente una vez, sino en innumerables ocasiones, sin tener un resultado positivo.

Edmundo López