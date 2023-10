Cartas de lectores: Irregularidades que no se sancionan

Hace días, estando aún en campaña electoral, circuló una foto de la candidata a presidenta del país con la presidenta del CNE, Diana Atamaint. La primera autoridad electoral no debería hacer proselitismo con ninguno de los candidatos a la presidencia pues eso serviría como propaganda electoral, pudiendo influenciar la decisión de los votantes. Así como se criticó y se propuso remover de sus cargos al alcalde de Guayaquil y a la prefecta del Guayas por haber aparecido en propaganda electoral con quien no debían haberlo hecho, de acuerdo a las leyes electorales, creo que la presidenta del CNE incurrió en falta grave al permitir que tal foto se haga pública y debería ser sancionada. Pero como en este país las leyes y regulaciones se pisotean a gusto y disgusto, aquí no ha pasado nada. Nadie ha protestado. Igual que no estoy de acuerdo con la crítica del alcalde de Guayaquil a la no asistencia del candidato a presidente al evento en honor de Guayaquil. Sus razones habrá tenido para no haber asistido y hay que respetarlo. El alcalde cumplió con su buen gesto. Extraño fue eso sí constatar, por primera vez que yo sepa, la asistencia de la presidenta del CNE. Que yo recuerde, nunca he visto a tal autoridad asistir a un acto cívico en honor a Guayaquil. Al final, el evento parecía más bien un cierre de campaña de la revolución ciudadana con su candidata.

Nelly Lozada