Vicepresidente de Bolivia llama "mentiroso" a Rodrigo Paz

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, acusó al gobernante del país, Rodrigo Paz, de ser un "mentiroso" y de incumplir sus promesas electorales, después de que el mandatario asegurase que está enfocado en atender los problemas colectivos de la nación ante las constantes críticas del también expolicía al Gobierno en TikTok.

"Rodrigo Paz, usted miente. Rodrigo Paz solo es un mentiroso, no ha solucionado hasta ahorita ningún problema de la gente", sostuvo Lara en un nuevo video difundido en TikTok,red social en la que el vicepresidente boliviano es muy activo y desde donde se dio a conocer cuando era policía.

Lara aseguró que consiguió "abrir mercados en China, Corea, Japón e India", aunque sin precisar para qué productos bolivianos, ni cuándo hizo esas gestiones, y también destacó su participación en la reciente cumbre climática de la ONU (COP30) en Brasil.

"Rodrigo Paz, ¿qué ha hecho? Todavía es cínico y dice tengo prioridades más grandes", afirmó el vicepresidente, quien en la víspera acudió a la final de la Copa Sudamericana en Paraguay.

Lara acusa al presidente de incumplir promesas

Lara también acusó al gobernante de incumplir diversas promesas electorales como el cierre de la aduana, o la creación de un "salario universal para la mujer", e insistió en que el empresario Samuel Doria Medina es el "jefe" de Paz, por el apoyo del también excandidato presidencial al Gobierno.

El sábado, Paz sostuvo que sus prioridades son los "problemas grandes del país" y no asuntos "individuales, ni de bloques políticos", después de que el vicepresidente le acusó en TikTok de rodearse de gente "de la peor calaña" y de que supuestamente el mandatario le identificó "como su enemigo".

El presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, pronuncia un discurso, luego de su investidura en La Paz (Bolivia), el 8 de noviembre de 2025. EFE

El presidente, que tomó juramento el pasado 8 de noviembre, sostuvo que no ve TikTok, ni habla por esa red social y que lo suyo "es tratar los problemas grandes del país y resolver los problemas de la gente".

"Sé y comprendo que Edmand tuvo una semana muy complicada por diferentes motivos familiares y estamos siempre prestos para el diálogo priorizando los problemas del país, no problemas individuales, ni de bloques políticos, sino las soluciones", manifestó Paz.

Lara se hizo popular en las redes sociales por sus revelaciones de supuestos casos de corrupción en la institución policial, hasta que en 2024 fue dado de baja.

