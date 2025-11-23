Eslovenia anuló en referéndum la ley de suicidio asistido aprobada por el Parlamento

La norma se enfrentó a una campaña de la oposición conservadora y de la Iglesia católica

La ley establecía que solo los adultos mentalmente capacitados y afectados por un sufrimiento insoportable o por una enfermedad muy grave, podían solicitar la asistencia para morir.

Los eslovenos anularon este domingo 23 de noviembre en referendo vinculante, con la mayoría de 53 %, la ley de suicidio asistido aprobada por el Parlamento en julio y que fue criticada por la oposición conservadora y la Iglesia católica.

Según el recuento del 50 % de las papeletas, más de la mitad de los electores votaron por anular la norma impulsada por el Gobierno de centro-izquierda y respaldada primero en una consulta no vinculante y luego aprobada por el Parlamento.

La consulta, convocada por el Parlamento el 17 de octubre, se produjo después de que una campaña conservadora presentara más de 46.000 firmas, por encima de las 40.000 necesarias.

La norma aprobada en julio, la primera de este tipo en un país de Europa del Este, establecía que solo los adultos mentalmente capacitados y afectados por un sufrimiento insoportable por una enfermedad terminal o muy grave, y sin visos de mejora, podrían solicitar la asistencia para morir.

En caso de ser aprobada su solicitud y pasados diversos controles médicos y psicológicos, el paciente debía ingerir o inyectarse por sí mismo la sustancia legal para acabar con su vida, y el personal sanitario podía optar por no participar.

Ley se elaboró tras referéndum consultivo

En junio pasado se celebró un referéndum consultivo en el que el 55 % de los votantes apoyó regular el suicidio asistido. Posteriormente, el Parlamento aprobó en julio la ley con 50 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.

El Consejo Nacional, la cámara alta, que funciona como un órgano de control, aplicó un veto suspensivo tras el que se comenzó a recoger firmas para convocar el referendo consultivo.

Entre quienes la defendían está el primer ministro, el liberal Robert Golob, que al votar de forma anticipada recordó la "agonía insoportable" de su padre por un cáncer de páncreas, y pidió apoyar la norma para evitar que otros pasen por una situación similar.

La oposición a la ley, encabezada por sectores conservadores, la Iglesia católica y el Partido Democrático Esloveno, sostuvo que el texto vulneraba la protección de la vida recogida en la Constitución.

