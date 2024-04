Cartas de lectores: Investigación de las declaraciones patrimoniales

Solo los muy inocentes incluyen en sus declaraciones patrimoniales bienes que no podrán justificar. Los que se convierten en servidores públicos para enriquecerse no dejan pistas de sus nuevas riquezas, como el excontralor Pólit, cuyo patrimonio declarado no alcanza los $ 200.000, pese a que en juzgados de EE. UU. se están revelando sus fortunas millonarias.

Los testaferros, con o sin relación familiar con los corruptos, son propietarios legales de sus bienes en el país y el extranjero. Empresas de fachada o fideicomisos son otros medios para dificultar la identificación de verdaderos propietarios.

Lo anterior se complica cuando los bienes son adquiridos o recibidos en otros países, como creo que ocurrió con la contratación de megaobras. Debe actualizarse la normativa para investigar el incremento patrimonial injustificado.

Se debe empezar a identificar los cargos con mayor perfil de riesgo por las actividades que desarrollan o por la cantidad de recursos que administran; utilizar sistemas para análisis en línea, coordinadamente, con las seguridades y reservas indispensables, para identificar bienes adquiridos e inversiones de valores importantes para comparar con impuestos pagados y movimientos financieros, como medio para localizar a testaferros.

Esta actividad debería ser liderada por Contraloría y Fiscalía, con participación del Registro de la Propiedad, ANT, SRI, superintendencias, UAFE, Dirección de Inmigración, etc. Otro medio es realizar seguimiento personalizado de los posibles delincuentes para conocer los vehículos que conducen, los inmuebles urbanos y rurales que frecuentan, viajes al exterior.

Y es indispensable generar confianza y seguridad para la presentación responsable de denuncias con información sobre nuevos ricos. Para cumplir este objetivo, Contraloría debería emitir una disposición para la coordinación e intercambio de información, y externamente, Fiscalía promover la cooperación internacional de sus pares al amparo de convenciones contra la corrupción. Todo debe complementarse con una adecuada extinción del dominio. Si los delincuentes siguen gozando de sus fortunas, la corrupción se fortalece.

Mario Andrade Trujillo