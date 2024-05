Cartas de lectores: Indígnese, señor presidente

Para estar enterado del acontecer político, una de mis fuentes fue el periodismo de investigación de Fernando Villavicencio, nuevamente en actividad por sus tenaces hijas, brindándonos recientemente un diálogo con quien fue esposa del Gral. Jorge Gabela.

Nuevamente me indigné al oír que el Estado ha sido cómplice; que no se señala a quienes ordenaron su asesinato; que no se castiga a los encubridores. Los asesinatos del Gral. Gabela, F. Villavicencio y Fausto Valdiviezo tuvieron aspectos comunes, precedidos por amenazas de muerte, y posterior a sus trágicos decesos, elucubrar sombras sobre sus trayectorias y las de sus familiares.

Los corruptos al sentirse afectados por investigaciones se valen de gente sin escrúpulos para silenciarlos. Presidente Noboa y Fiscalía, indígnense y conmuévanse oyendo la entrevista de la valerosa Patricia y promuevan las diligencias para que no queden impunes y se sancione a los que tramaron, ejecutaron y encubrieron los asesinatos. A todos los funcionarios estatales que encubrieron las investigaciones, que la justicia los alcance o el Estado pagará un día, si lo demandan.

Jorge William Tigrero Quimí