Cartas de lectores | Incremento del 12 % al 15 % del IVA

Tres puntos pretenden subir en este Gobierno, de forma permanente: el IVA que pagamos de forma diaria, otras entre semana o mensual, del 12% al 15% flat o fijo. Hasta para asistir a un espectáculo público debemos pagar este impuesto. Solo la ineptitud de todos los presidentes que la gente ha votado a través del tiempo lo ha hecho posible. En las próximas elecciones voten nulo a todos ellos y verán lo que sucede. El inepto gobierno anterior dejó huecos por todos lados, solo de déficit fiscal, alrededor de $ 6 mil millones. Cuentas por pagar a GAD, proveedores. No hay dinero, esa es la cruel realidad. Para los teóricos que no saben nada, que nunca trabajaron en su vida y que son y se hacen llamar analistas económicos, aquí tienen: los organismos internacionales no piden, exigen: que los gobiernos de turno apliquen medidas de ajuste: subir impuestos, eliminar subsidios, bajar la burocracia dorada que se incrementa en todos los gobiernos, si es que quieren nuevos préstamos. El gobernante no lo hace para no perder popularidad y estas instituciones ya no nos quieren prestar más dinero. Hemos sobrepasado la capacidad de pago. Lo poco que queda luego de ingresos – gastos, sirve para pagar obligaciones que dejaron anteriores gobiernos. ¿Qué le queda por hacer al gobernante actual? Subir impuestos, a nosotros. ¿Usted ha ido a un banco a prestar dinero? Le dicen que presente: ¿garantías reales, tangibles y de fácil conversión? Este incremento de tres puntos, de ser aprobado por la Asamblea, va a ser bien visto por los organismos internacionales.

Roberto Flores