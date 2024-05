Cartas de lectores: Hospital del IESS para Cayambe

Con el aporte de cuatro meses de los afiliados al IESS se podría construir un hospital para Cayambe, tendríamos lo que anhelamos, lo que falta es decisión política para hacerlo realidad.

¿Cuál es el funcionario que se opone? Hay un terreno que fue donado, hasta colocaron la primera piedra. Hay estudios de factibilidad que lo avalan, pero se está desilusionado al pueblo con la demora. La no construcción del hospital es un atentado en contra de la salud de los afiliados, es un acto de terrorismo moral, es una falta de respeto que hiere a la credibilidad. Nos están maltratando y no podemos callar. Pido la sensibilidad del señor Presidente. Haga usted lo que otros no se atreven. Marque la diferencia con su respuesta positiva; no nos defraude con la indolencia. Tenemos que rugir para ser escuchados. ¿Quiénes se oponen desde las sombras? ¿Por qué nos engañan con promesas incumplidas? ¿Hasta cuándo jugarán con nuestra ilusión? “Cuando no se quiere oír al pueblo, la protesta se vuelve el camino para recuperar la dignidad.

Agustín Romero