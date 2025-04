Cartas de lectores: ¡Y se hizo la luz!

No más abusos institucionales, coimas, robos, ineficacia, palanqueo, ni incultura. Luchemos con dignidad

¡Tres veces caíste, Cristo Jesús! Por nuestros pecados que son muchos, infinitos, por eso te pido humildemente no permitas que los ecuatorianos volvamos a caer.

Nos has dado tanto, una tierra de encanto, fértil y hermosa, pero la hemos abandonado por malas acciones y omisiones que nos han llenado de dolor. Hemos cambiado el cauce de nuestros ríos y de nuestra vida para nuestros fines de expansión, sin pensar que a la naturaleza no se la cercena ni a la vida se la envenena.

Hemos aceptado sepultar a nuestra juventud con el pecado de la ignorancia. ‘Mientras menos sepan, mejor’, para envolverlos en el consumo de narcóticos, alcohol, cigarrillo, droga, pornografía y el uso sin control del teléfono celular y medios televisivos, que los tienen aletargados. ¡Estamos eliminando a nuestro mayor y mejor capital humano, a nuestros hijos y nietos, el futuro de la patria! ¿Dónde están los padres y maestros?

Dejemos de ser permisivos, hagamos un frente común y luchemos para tener una patria nueva; que el bien prevalezca sobre el mal y que desterremos para siempre el vicio, el odio y la impunidad.

¡No permitas que caigamos Cristo Jesús! Te lo pedimos y seguimos implorando con caridad. ¡Y se hizo la luz!, gracias a Dios...

El domingo 13 de abril, tu día bendito, permitiste que el sol brillara nuevamente en nuestros corazones y vuelva el alma al cuerpo de todos los ecuatorianos; por fin sentimos la paz.

Hoy tenemos un nuevo libro por estrenar, entrenar y escribir. Son páginas blancas que debemos llenar con nuestras buenas obras, acciones positivas que siempre vayan en beneficio de la colectividad; es una labor de todos y unidos para siempre, enarbolando la bandera de la libertad y democracia como premisa. Sembremos paz para poder cosecharla y así engrandecer a la madre patria y no a nosotros; no nos lucremos de ella, hagámosla más fértil. No más abusos institucionales, coimas, robos, ineficacia, palanqueo, ni incultura. Luchemos con dignidad. ¡Ayudemos al presidente Daniel Noboa Azín, para que saque adelante al Ecuador, por fin!

Myrna Jurado de Cobo