Cartas de lectores: Hay que fiscalizar a jueces y fiscales

Estamos viviendo en lo más alto de la corrupción y no se escapa ninguna institución, pero los que más preocupan son los que imparten justicia. Todos los días la prensa nos informa que tal juez dio libertad a delincuentes que de varios delitos. A ello hay que ponerle freno, para eso está Contraloría: que haga un seguimiento más que todo a los jueces de lo penal, por cuanto con el sueldo que ganan ahora viven en casas residenciales, van a comprar ropa a EE. UU.; cuando ejercían su profesión sin ser autoridad vivían en departamento y compraba ropa usada. Por casualidad supe que un juez se fue a Miami a comprar ropa e implementos para su hogar, pero a su regreso fue asaltado en la carretera y se le llevaron todo, hasta el pasaporte. No ha denunciado, ¿por qué no lo hizo? También debe intervenir el SRI para conocer cuánto dinero gastó y de dónde lo obtuvo, si el sueldo le alcanza para estos gastos. Y Fiscalía debe poder conocer cuánto dinero tiene ahorrado, qué vivienda posee, etc., al entrar en funciones; y cada año debe informar sus propiedades actuales. Hay que frenar tanto abuso por ser ‘autoridad’; son ladrones de cuello blanco. Esperemos que el gobierno que viene ponga fin a tanto robos que hacen al pueblo. La Asamblea debe dictar leyes con penas fuertes contra la corrupción, sobre todo a los jueces, sancionar con 20 años en que no puedan ejercer la profesión de abogado.

Gualberto Arias Bonilla