Cartas de lectores: El más grande error en los primeros 100 días de gobierno

El más grande error que el presidente de la República ha cometido en sus primeros 100 días de gobierno es haberse aliado a dos partidos y movimientos políticos y haberles entregado la presidencia de la Asamblea, la primera vicepresidencia y las principales comisiones. A estos políticos jamás les ha interesado el bien común, sino el bienestar de sus aliados prófugos y sentenciados por corruptos. Tarde o temprano, cuando vean que por iniciativa del pueblo ellos no puedan hacer anular los juicios y sentencias de los corruptos, de aquellos que robaron al pueblo ecuatoriano y de políticos llenos de odio y sed de venganza que a toda costa desean poder, le van a comenzar a hacer la vida imposible. Un presidente debe ser un estadista que mire el bien común y usted no lo está siendo, porque está actuando en total bajeza con funcionarios honestos, solo midiendo sus réditos políticos. Si usted sigue con esta misma forma de tratar asuntos que atañen a la gran mayoría de honestos que tiene el país va a recibir en las próximas elecciones el rechazo de los votantes. Debería preocuparse por hacer modificar el Código de la Democracia: que para ser candidatos a asambleísta se deban cumplir una serie de requisitos, como no tener denuncias activas o sentencias en firme; tener título de tercer nivel con especialización principalmente en derecho; no tener deudas pendientes con entidades del Estado o por pensión alimenticia; y si en el ejercicio de su función se le apertura una demanda, deberá salir con licencia sin sueldo hasta que acabe el proceso, y entregar su pasaporte y visa a la Cancillería. Los salarios de los asambleístas deben ser de acuerdo al cargo, un monto máximo de 5 salarios básicos unificados para el presidente y bajando para los otros cargos; deberán tener un asesor y una secretaria, porque si un individuo se postula para este cargo debe tener idea de qué es lo que se debe hacer; y que haya un máximo de 75 asambleístas entre nacionales, provinciales y por los migrantes. Es de sabios escuchar consejos y el mío es que se divorcie lo más pronto de ese dúo macabro de la política nacional, porque más temprano que tarde le tratarán de sacar los ojos. Usted debe de saber que estos tipos aliados a los grandes mafiosos nacionales e internacionales solo luchan por impunidad. Sea un político serio y mantenga su palabra, así se le venga la avalancha de mafiosos encima; recuerde que usted realizó un juramento para que nuestra nación vuelva a ser lo que hasta hace dos décadas era.

Francisco René Alcívar Villegas