Cartas de lectores: Gracias a Diario EXPRESO el Municipio atendió nuestro pedido

Hago público mi agradecimiento a EXPRESO, pues en una de mis cartas que publicó este Diario, yo solicitaba a la Orquesta Municipal y al gran violinista Jorge Saade que dicha orquesta nos deleite con su música en los tres parques que tiene Urdesa Central: el de Costanera del Salado e Ilanes, el parque El Cigarro, en Mirtos y Las Monjas; y el parque Víctor Emilio Estrada, en la calle principal de Urdesa, con su mismo nombre, frente al parque Jerusalén.

La respuesta de Jorge Saade fue inmediata. Él está en Paraguay, pero se comunicó con el Sr. Sucre Palacios del Municipio de Guayaquil, quien es coordinador de la Banda Municipal, y esta se va a presentar en el parque de Costanera del Salado e Ilanes, el jueves 14 de noviembre a las 17 horas, con música tropical. Más adelante, cuando esté nuestro gran violinista de regreso en Guayaquil, coordinará presentaciones de un Conjunto de Cámara en los tres parques de Urdesa Central. Solicitamos a Diario EXPRESO que en su revista difunda la presentación de la Banda Municipal, invitando a los habitantes de Urdesa para que concurran al parque y se deleiten todos quienes asistan.

Por seguridad, debido a los cortes de luz, sería preferible que se presente a las 16 horas, es decir a las 4 de la tarde. Les pido encarecidamente que hagan esta modificación en el horario. No he ido en las noches al parque y no sé si actualmente cuente con buena iluminación.

Laura Esther Gómez Serrano