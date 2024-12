Cartas de lectores | Gobiernos: apoyen a las personas con discapacidad

Cada año somos más las personas con discapacidad en el Ecuador, y sin embargo, los gobiernos de turno no hacen nada por remediar esta situación.

Solamente nos utilizan en épocas de campaña electoral para el voto y luego se olvidan de nosotros.

Los políticos que prometieron, dando a entender que somos su juguete, aprovechan la ocasión para figurar con los demás y atraer votantes, porque cuando son candidatos posan con todo el mundo, procurando lucrar con nosotros, haciendo promesas que no cumplirán, y estamos dispuestos a estos casos.

En Ecuador nos hace falta empuje de los gobiernos. Y es que no hacen nada por nosotros para que tengamos una mejor calidad de vida, que es necesaria para un país que no está adaptado a nuestras necesidades, ya que no contamos con el apoyo de los gobiernos para crear emprendimientos y progresar en la vida.

Jorge Enrique Andrade Rodas