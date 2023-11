Cartas de lectores: Que el Gobierno pague lo que le debe al IESS

Soy un jubilado del IESS y coincido con la preocupación de toda la ciudadanía sobre la crisis de la cobertura de salud que recibimos sus afiliados y jubilados. Tras aportar 40 años acudí al hospital Carlos Andrade Marín y luego de cartas y presiones a todo nivel logré que me operen de un cáncer de próstata. Transcurrido un año, me encuentro en tratamiento del cáncer mediante un ciclo de radioterapia que vengo haciendo en el mismo hospital; además padezco de incontinencia permanente. La opinión del urólogo es que primero debo superar el cáncer para tratar la incontinencia. Doy fe de que muchos de los medicamentos el mismo paciente debe comprarlos pues no existen en la farmacia del IESS. Pese a todas las molestias y penurias que nos toca pasar para exigir la adecuada aplicación de un derecho constitucional es preferible a la anunciada privatización que pretenden sectores de la oligarquía. Por tales fundamentaciones debemos luchar y defender nuestra seguridad social exigiendo el pago oportuno de los valores que le corresponden al gobierno de turno, cualquiera sea su tendencia o ideología.

Jaime Hernández Orozco