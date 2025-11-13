Editorial | Inaceptable silencio

Cuando el 21 de mayo de 2025 se designó a la exfiscal general del Estado como embajadora ante la República Argentina, por palabras del propio decreto respectivo se supo que el beneplácito de rigor de la Cancillería argentina había sido concedido a fines de enero de 2024. Un beneplácito no se solicita sin la anuencia del potencial designado, y es evidente entonces que, al menos a inicios de 2024, cuando la entonces fiscal general ya había aceptado pasar a ser funcionaria del Ejecutivo, siguió por casi un año y medio estando al frente de la Fiscalía, ente que por definición debe ser totalmente independiente.

Esos son los hechos. Y como hasta el momento, según la novísima política de guardar silencio frente a asuntos de notorio interés público, la referida funcionaria nada ha dicho respecto de cómo pudo mantenerse independiente de un gobierno del que ya había consentido ser embajadora, el resultado es que existe una gran sombra de dudas sobre si sus actuaciones en casos relevantes estuvieron o no influidas por los intereses políticos del Ejecutivo, incluyendo los existentes durante el último período electoral. El país merece una explicación, y más aún cuando ahora se ha anunciado que participará como candidata oficialista, de aprobarse la convocatoria a una Asamblea Constituyente.