Cartas de lectores: ¿Quién ganará?

Quisiera reflexionar sobre quién ganará la batalla entre la Inteligencia Artificial (IA) y la Inteligencia Humana (IH). Pregunté a una reconocida IA sobre qué es eso y respondió: “La IA es un campo de la informática dedicado a la creación de sistemas capaces de realizar tareas que, cuando son realizadas por seres humanos, requieren de inteligencia. Estas tareas incluyen reconocimiento de voz, aprendizaje, planificación, resolución de problemas, percepción visual, procesamiento del lenguaje natural y toma de decisiones”.

Le consulté qué es la IH y respondió: “La inteligencia humana es un conjunto complejo y dinámico de habilidades mentales y emocionales que permite a los individuos adaptarse, aprender y resolver problemas en diversos contextos. Su desarrollo y manifestación dependen de una interacción continua entre factores genéticos y ambientales”.

Queda así la gran duda de si las bondades del desarrollo de la informática en algún momento suplirán nuestra capacidad de adaptarnos, aprender y resolver problemas cotidianos; ¿se los dejaremos a las máquinas? Al ser un defensor del progreso y desarrollo no debería estar en contra del uso de IA, pero sí considero necesario analizar seriamente un marco ético y regulatorio a su uso indiscriminado; no dejar en manos de otros, peor aún no humanas, el normal desenvolvimiento de nuestras vidas. Este tipo de debates también se dio cuando las computadoras y el internet entraron en nuestro ecosistema digital casi naturalmente, pero para facilitarnos la vida; ahora quizás la visión sea otra.

Dominar nuestra capacidad de discernir es un tema muy delicado que debemos tomar con pinzas. El futuro de la IA en relación con la IH es un asunto complejo y fascinante que genera diversas opiniones entre expertos en tecnología, ética y ciencias cognitivas, pero si el mundo actual está como está es porque tradicionalmente no hemos sabido decidir entre ‘humanos inteligentes’ para encaminarnos por el sendero del bienestar y progreso ciudadano; imaginemos cuando ya carentes del uso de IH decidan por nosotros los celulares con IA. ¿Quién ganará?

Francesco Aycart C.