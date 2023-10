Cartas de lectores: Gana aquí la dignidad y Argentina contra el comunismo

A recuperar la democracia, el Estado de derecho y la paz. Gracias jóvenes que dejaron de ser borregos y se volvieron leones. Juan Montalvo: “Desgraciado del pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar al mundo”. Gracias Dios Padre, F. Villavicencio, P. Ochoa, J. E. Guarderas, C. Vera, M. Rivadeneira, K. Minda, prensa, comentaristas y profesionales libertarios y patriotas; quienes se plantaban cada semana en el CNE, B. Peñaherrera, O. Ayerve y 8 ejemplares ciudadanos que graficaron y denunciaron el fraude, etc. Que nos advirtieron que íbamos a perder la patria y caer en el abismo del SSXXI y ser otra Cubazuela. Luis Noboa, canillita que llegó a lo más alto sin robarle a nadie. Alvarito, a quien le robaron y debemos dos presidencias de 1998 y 2006, y no le permitieron participar en 2021. Y gracias también a ‘Luisa ya lo hicimos’; a Arauz y la ecuadolarización; a Atamaint, prorrogada de forma ilegal, que permitió de modo ilícito a Correa ser jefe de campaña. A Correa, por querer regir una ‘comisión de la no-verdad’ por Don Villa, al estilo del asesinado soldado de honor Gabela. A Pabel y otros al hacer campaña de modo prohibido, etc. Presidente Noboa: no puede ser un Lasso 2, inoperante y cómplice con ministros y funcionario de Correa; el país estará muy vigilante. Desde mañana empezarán a boicotear y violentar su gobierno de año y medio. Ecuador dijo no a la impunidad, saqueo y violencia del SSXXI. Y vean lo que ocurre en Argentina. La “casta” está desesperada, Fernández enjuicia a Milei con vil pretexto de la corrida de dineros, si son los causantes de la hiperinflación y pobreza. ¿Quieren preso al que ganaría en una sola vuelta? La libertad resuena en toda la Argentina. El periodista Fantino denuncia que estarían los ‘guionistas’ de la corrupción y el poder, ¿queriendo anular las elecciones y formar un gobierno de la unidad a días de las mismas? Milei con sentido común dice: ¿cómo pueden solucionar los problemas los causantes de los mismos y la destrucción del país? ¡Dios salvó al Ecuador, libere a la Argentina y América!

Juan Carlos Cobo Rueda