Cartas de lectores | ¿Qué hacer frente al embarazo en adolescentes?

Estrategia Unfpa para prevenir el embarazo adolescente, que se basa en asegurar el acceso a servicios e información en salud sexual y reproductiva, incluyendo uso de anticonceptivos modernos; limitando el matrimonio antes de los 18 años e implementando presupuestos y políticas de inversión en la juventud, que aseguren salud y desarrollo. Educación rica en valores y preceptos morales, y escuela para padres y fortalecimiento del núcleo familiar Cátedra de educación para la salud y biología de la reproducción en todos los niveles, para que gradual, científica y didácticamente se enseñe a niños, adolescentes y jóvenes todo lo relacionados con salud sexual y reproductiva. Planificación familiar a través de adecuada y oportuna información sobre métodos anticonceptivos disponibles, con énfasis en una conducta sexual responsable, eliminando programas demagógicos como “maternidad gratuita”, etc. Política demográfica del Estado, sustentable y sostenible. Los graves problemas que tenemos son debido a la explosión demográfica y el crecimiento desordenado, caótico y no planificado de la población, alentada por políticos corruptos y oscuros intereses con frases como “tenemos un país riquísimo” o “estamos sentados en una mina de oro”, que influyen negativamente, generando conductas irresponsables en sectores de bajo nivel cultural y vulnerables, que piensan que todo es gratis y les va a llover del cielo. Los recursos son finitos y la naturaleza y medioambiente ya no resisten tanta agresión y destrucción.

Francisco Plaza Bohórquez