Cartas de lectores: ¿Francisco con 53 % de imagen negativa en su Iglesia?

¿El Papa simpatiza con los zurdos de la Agenda 2030 y rechaza a la de derecha, conservadores, libertarios y patriotas? ¿Bendice al matrimonio del mismo sexo y son separados los prelados que dicen no a los cambios en la Iglesia?

Las Sagradas Escrituras, los Diez Mandamientos y la familia de papá, mamá, hijo e hija con potestad para criarlos según su fe, ética y en libertad, son inquebrantables desde el Cielo.

¿Deja solos a los sacerdotes que enfrentan a las dictaduras de China, Venezuela, Nicaragua, Cuba, en la isla-cárcel, sin comida y luz, por la tiranía de 65 años que en 2020-2021 silenció a generales que estaban con su pueblo hambriento?

Putin y Jinping: no a la libertad y democracia, igual que en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, con los pajes del SSXXI.

¿El Papa amenazó con no ir si ganaba Milei y los argentinos no salieron en el feriado para rayar por él? ¿Critica su gestión insistiendo en la terrorífica justicia social zurda del 60 % de pobres, 10 % de indigentes, 27M de pobres, hiperinflación, deuda galáctica, 12 años sin crear trabajo fijo Juan Pablo II y Benedicto XVI dijeron no al marxismo, comunismo y a la Teología de la Liberación.

Hay una alarmante baja de creyentes, con hijos ‘millennials’, tecno’, woke, identidad de género, drogas, zurdería, consumismo…, que no respetan a padres y maestros, ni a ellos mismos.

Juan Carlos Cobo Rueda